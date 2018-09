Neue Bücherei öffnet ihre Türen

Die Kressbronner Leseratten können aufatmeten: Nach wochenlanger Schließung öffnet die neue Gemeindebücherei am Montag, 1. Oktober, um 18 Uhr an ihrem neuen Standort an der Hemigkofener Straße. Zur Eröffnung hat sich auch Regierungspräsident Klaus Tappeser angekündigt.

Rund vier Millionen Euro kostet das barrierefreie Projekt, von denen 60 Prozent vom Land getragen werden. Neben der klassischen Ausleihe von etwa 15 000 Medien können Kunden über einen externen Zugang Medien rund um die Uhr abholen und abgeben. Im Erdgeschoss gibt es einen 100 Quadratmeter großen und teilbaren Mehrzwecksaal, der für Lesungen, Buchpräsentationen oder auch kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann. Die eigentliche Bücherei, die von Sigrid Kögler geleitet und drei weiteren Mitarbeitern geführt wird, umfasst im Obergeschoss samt Galerie rund 370 Quadratmeter.