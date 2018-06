Nettomiete in Kressbronn liegt bei 7,92 Euro

Die durchschnittliche ortsübliche Nettomiete in Kressbronn beträgt – von allen Wohnungsmerkmalen unabhängig – 7,92 Euro pro Quadratmeter. Damit liegt Kressbronn hinter Langenargen und vor Eriskirch und passe damit laut Matthias Käppeler „einigermaßen ins Gefüge. Die tatsächliche Miete kann natürlich – je nach Ausstattung und Lage – auch bei zehn Euro pro Quadratmeter liegen“, betonte der Kämmerer. Der Gemeinderat stimmte der Fortschreibung des Mietspiegels einstimmig zu.

Rückblick: Bis 2011 hatte die Gemeinde Kressbronn keinen eigenen Mietspiegel – man orientierte sich an dem Mietspiegel der Stadt Friedrichshafen. Deshalb wurde in der öffentlichen Juni-Sitzung 2011 einstimmig die Beteiligung am Projekt „Mietspiegel im Bodenseekreis“ beschlossen, um einen qualifizierten Mietspiegel für Kressbronn erstellen zu lassen. Diesen gibt es seit 2012 – als Gemeinschaftsprojekt unter der Federführung der Stadt Friedrichshafen, an dem sich seinerzeit 15 der 23 Kreisgemeinden beteiligten.

Inhaltlich schaffe der Mietspiegel Transparenz und Orientierung für die Netto-Kaltmieten. „Er kann im gesetzlichen Mieterhöhungsverlangen an zwei Stellen eine entscheidende Rolle spielen: zum einen bei Mieterhöhung des Vermieters, zum anderen im Prozess auf Zustimmung zu der verlangten Mieterhöhung. Man spricht insoweit von der Begründungsfunktion des Mietspiegels und von seiner Beweisfunktion, was in einem Prozess zum Tragen kommt“, erläuterte der Kämmerer in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Karl Bentele (CDU), ob es sich bei dem Spiegel um eine rechtliche Grundlage oder eine Empfehlung handele.

Da Mietspiegel im Abstand von zwei Jahren der aktuellen Marktentwicklung angepasst werden müssen, muss der für Kressbronn in diesem Jahr erneut fortgeschrieben werden, um den Status „qualifiziert“ aufrechtzuerhalten. Die Stadt Friedrichshafen hat federführend wieder das EMA-Institut für Empirische Marktanalysen in Regensburg, das bereits bei den vorherigen Mietspiegeln involviert war, mit der Fortschreibung mithilfe der Indexwerte-Entwicklung beauftragt. An dieser Fortschreibung sind wieder alle, mittlerweile 20 Mietspiegelgemeinden im Bodenseekreis, beteiligt.

Entgegen der aufwendigen Erhebung von 2016 (siehe Kasten) kann die Fortschreibung durch die Entwicklung des – vom Statistischen Bundesamt – ermittelten Preisindex für die Lebenserhaltung aller privaten Haushalte in Deutschland vorgenommen werden. „Erst nach vier Jahren werden die qualifizierten Mietspiegel mit einer neuen Datenerhebung, also erst 2020, neu erstellt. Die Indexfortschreibung ist ein einfaches Verfahren: Zwar kann die reale Mietentwicklung mit diesem Verfahren nicht exakt erfasst werden, spätestens aber bei der Neuerhebung der Daten 2020 zeigt sich jedoch die echte Entwicklung der Mieten“, so Matthias Käppeler auf den Einwand von Silvia Queri (Grüne), die zu bedenken gab, dass der Index eben nicht die regionalen Unterschiede widerspiegele.