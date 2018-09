Neben Gymnastik und Klöppeln gibt’s ein Bad im Wald

Die Volkshochschule Kressbronn hat für verschiedene Kurse noch Plätze frei. Angeobte gibt es etwa bei der Frauengymnastik, beim Klöppeln oder beim Waldbaden.

Die Gymnastik für Frauen findet an ab 18. September an 15 Vormittagen immer dienstags von 9.35 bis 10.35 Uhr in der Seesporthalle, Maicherstraße 33, statt. Dabei geht es um Bewegungs-, Atem- und Alltagstraining in Verbindung mit Gewandtheits- und Entspannungsübungen. Dazu gehört noch die Schulung für ein gutes Gangbild und bei Interesse auch Beckenbodenübungen. Bitte Unterlage mitbringen.

Beim Klöppeln für Anfänger lebt eine alte Handarbeit wieder auf. Durch die Vielseitigkeit der Handarbeit können Spitzen, Deckchen, Bilder, Gardinen, Kragen, Schmuck für die Kleidung, Wände, Wäsche sowie bildschöne Schals passend zur Kleidung hergestellt werden. Die Technik besteht aus Drehen und Kreuzen der Fäden und ist gar nicht so schwierig, wie sie aussieht, schreibt die VHS. Termine sind jeweils donnerstags am 27. September, 11. und 18. Oktober von 19 Uhr bis 21.15 Uhr. Veranstaltungsort ist Raum 121 im Bildungszentrum Parkschule.

Außerdem gibt es noch Plätze für „Shinrin Yoku – Waldbaden für die Gesundheit“ am Samstag, 22. September, 15 bis 18 Uhr. „Wald tut uns gut – das haben wir alle schon selbst gespürt“, schreibt die VHS. Und das bestätige auch die Wissenschaft: Ein Aufenthalt in der Waldluft wirke etwa positiv regulierend auf Puls und Herzschlag und vermindere auf natürliche Weise Stresshormone. Außerdem stärke er die Abwehrzellen. Bei dem Aufenthalt im Wald werden die Teilnehmer diesen Effekt mit Übungen unterstützen und mit offenen Sinnen ein Waldbad nehmen. Inhalte: Mitbringen sollten die Teilnehmer wetterangepasste Kleidung, feste Schuhe, Sitzunterlage, Verpflegung. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz zwischen Kressbronn-Berg Richtung Schleinsee, Abzweigung Betznau.