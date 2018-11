Narren liefern sich ein Kochduell

Bei einem breitgefächerten Genuss-Angebot haben es sich zahlreiche Besucher bei der zweiten Auflage der Veranstaltung „Genuss pur“ in der Festhalle Kressbronn am Wochenende gut gehen lassen. Kulinarische Leckerbissen an den Ständen luden zu Degustationen ein, und ein Kochduell zwischen Vertretern der heimischen Narrenzunft Haidachgeister und der Nonnenhorner Fasnetsfreunde sorgte für tolle Unterhaltung.

Ob Mandelgebäck, Salamispezialitäten aus Italien, feiner Käse aus den Alpen, verführerische Gewürze, ausgewählte Öle oder exklusive Feinkostprodukte samt erlesenen Weinen und Destillaten: „Die Auswahl ist klein, aber fein. Wir suchten nach ausgefallenen Gewürzen und sind schnell fündig geworden“, freute sich Besucherin Marita Dessauer, bevor sie vor der Bühne Platz nahm, um Guido Eppler und Frank Habelmann für die Haidachgeister und Tobias Hirlinger sowie seinem kongenialen Kochpartner Rainer Krauß bei der Zubereitung raffinierter Menüs zuzusehen.

Mit Charme und Wortwitz moderierte Regina Rieger das Duell an den Töpfen, das am Ende keine Verlierer, sondern nur Gewinner hatte, denn geschmeckt hat es allen. Schließlich durften sich die Gäste an den Gerichten laben und zeigten sich ob der Kochkünste der Teilnehmer begeistert: „Ich hätte nie gedacht, dass Labello und Guido so gut kochen können. Das Essen schmeckt wirklich sehr gut“, befand Silke aus Kressbronn zufrieden, bevor Tobias Hirlinger und Rainer Kraus weitere genüssliche Probenteller zwischen den Reihen reichten.