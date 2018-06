Narren feiern ausgelassen bei Griesebiggerball

Der Griesebiggerball des gleichnamigen Narrenvereins ist am Samstagabend bei bester Stimmung friedlich über die Bühne gegangen, wie es in einer Mitteilung heißt. Gefeiert wurde in der Gaststätte Max & Moritz in Kressbronn-Berg.

Angeheizt durch DJ Artek feierten die Partygäste friedlich und sorgten somit für einen Fasnetsball nach Maß, heißt es weiter in der Mitteilung. Nahezu jeder der anwesenden Partygäste kam verkleidet und habe somit zu einem perfekten Abend beigetragen. Für zusätzlichen Bewegungsschub sorgten die einspringenden Lumpenkapellen FötzlesBrass, die LK Eriskirch und das Chaosorchester.