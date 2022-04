Nachwuchs-Rennläuferin vom Skiclub Kressbronn beim DSC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein weiteres Highlight aus dem Alpin-Rennläufer-Nachwuchs beim SC Kressbronn war die diesjährige Qualifikation von Luisa Dolezal für das U12 Finale im deutschen Schülercup am 11. bis 13. März in Bischofswiesen/Götschen. Zu diesem DSV-Event waren die besten Jugend-Skirennläufer aus dem gesamten Deutschen Bundesgebiet angereist, um sich bei Kaiserwetter und erstklassigen Pistenverhältnissen zu messen und drei Renntage lang in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander anzutreten. Im Riesenslalom konnte sie sehr gut performen und ihr gelang mit Rang 10 eine hervorragende Platzierung in den Top Ten der Deutschen Schülerinnen U12. Im Slalom erreichte sie Rang 23, was in der kombinierten Gesamtwertung in einem starken 17. Platz resultierte. Im Parallel-Slalom erreichte sie zudem mit ihrer Mannschaft des Schwäbischen Skiverbandes einen sehr guten 8. Platz. Alles in allem ein spannendes und lehrreiches Wochenende für unsere Luisa und ein weiteres erfolgreiches Ergebnis für die Jugendrennläufer des SC Kressbronn zum Saisonabschluss.