Nacharbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn dauern etwa eine Woche – Ersatzbusse sind im Einsatz

Nachtschwärmer und Berufstätige aufgepasst: In den Nächten vom 24. August bis 2. September werden auf der Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Kressbronn Nacharbeiten durchgeführt, weshalb in dieser Zeit die Strecke zwischen Friedrichshafen Stadt und Lindau Hauptbahnhof für den Zugverkehr gesperrt wird. Stattdessen werden zwischen 22.30 und 5 Uhr Ersatzbusse eingesetzt, die unter anderem auch den Kressbronner Bahnhof anfahren, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

„Die Gleise zwischen Friedrichshafen und Kressbronn müssen gestopft werden“, heißt es zu den Gründen der Arbeiten vonseiten der Bahn. „Dabei wird der neue Schotter verdichtet und komprimiert - mithilfe einer sogenannten Stopfmaschine“, wie Bahnpressesprecher Michael Greschniok auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung erläutert. Erst im Frühjahr war die Strecke gesperrt, weil die Bahn für acht Millionen Euro die Elektrifizierung der Südbahn vorantreibt und in diesem Zuge auch die Bahnbrücke am Kressbronner Grenzweg erneuert hat (die Schwäbische Zeitung berichtete).

30 000 Tonnen Schotter verbaut

Insgesamt wurden auf der Strecke 26 000 Meter Schienen und 21 000 Schwellen neu verlegt sowie 30 000 Tonnen Schotter verbaut. „Hierzu finden jetzt die Nacharbeiten statt“, so Michael Greschniok. Damit so wenige Züge wie möglich ausfallen, hat die Bahn die Arbeiten in die Nacht verlegt - allerdings seien diese durch die Stopfmaschine „mit einem gewissen Geräuschpegel verbunden“, wie der Bahnsprecher gegenüber der Schwäbischen Zeitung einräumt.

Die Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau Hauptbahnhof wird in den Nächten vom 24. August bis 2. September jeweils von 22.30 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Je Richtung sollen zwei Züge durch Busse ersetzt werden. Der Interregio-Express 3075 muss ebenfalls ausfallen. „Die Ersatzbusse fahren allerdings nicht immer die Haltestellen direkt am Bahnhof an“, teilt der Bahnsprecher weiter mit. Die Haltestellen der Ersatzbusse: Friedrichshafen Stadt Bussteig 7; Friedrichshafen Ost Jugendherberge; Eriskirch Irisstraße; Langenargen Bahnhof, Kressbronn Bahnhof; Nonnenhorn Sonnenbichlerstraße (Gasthof Adler); Wasserburg Bahnhof; Enzisweiler Lindauer Straße (B31); Lindau-Aeschach Friedrichshafener Straße (Aeschacher Markt) und Lindau Hauptbahnhof. Auch einige Bahnübergänge müssen gesperrt werden (siehe Meldung rechts).

„Wir bedauern die Ihnen eventuell entstehenden Unannehmlichkeiten und bitten Sie um Ihr Verständnis“, so Bahnpressesprecher Michael Greschniok abschließend.