In kurzer Zeit hat sich vieles verändert in den katholischen Gemeinden von Mariabrunn, Eriskirch, Langenargen, Oberdorf, Kressbronn und Gattnau. Dass Pfarrer Ulrich Steck seine Gemeinden Ende Mai verlassen würde, war seit einigen Monaten bekannt. Der tragische Unfalltod von Pfarrer Martin Rist vor zwei Wochen hat große Trauer und Betroffenheit ausgelöst, reißt jetzt eine weitere Lücke und stellt die Seelsorgeeinheit Seegemeinden auch mit Blick auf die pastorale Versorgung vor eine schwierige Situation.

Hinzu kommt ab September der schon länger vorgesehene Wechsel von Gemeindereferent Konrad Krämer auf die Stelle des Dekanatsjugendseelsorgers. Dekan Bernd Herbinger hat die Ausschreibung der beiden Pfarrstellen bereits in die Wege geleitet, aber bis zu einer Wiederbesetzung ist wohl mit einer Vakanzzeit von mindestens einem halben Jahr oder mehr zu rechnen.

Innerhalb des aktuellen Pastoralteams heißt es, sich der veränderten Sachlage zu stellen. Besondere Verantwortung werden in den kommenden Monaten Dekanatsreferentin Christa Hecht-Fluhr und Pastoralreferentin Stefanie Teufel übernehmen. Sie werden von Dekan Herbinger, der von Bischof Gebhard Fürst zum Administrator für die Seelsorgeeinheit ernannt wurde, mit zusätzlichen Aufgaben betraut. Christa Hecht-Fluhr wird die nötige Präsenz gewährleisten und sich als Ansprechpartnerin für die Kirchengemeinderäte zur Verfügung stellen. Koordinatorin des Pastoralteams wird Stefanie Teufel – bei ihr sollen alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

Stabilität und Vertrauen sind wichtig

„Ich denke, dass wir von Seiten der Dekanatsleitung durch zügiges Handeln Verlässlichkeit geschaffen haben“, sagt Bernd Herbinger. „Bereits am Abend des Unfalls von Martin Rist haben wir die gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte zusammengerufen. Sie haben als Betroffene viel Sensibilität bewiesen und sich gegenseitige Solidarität und Unterstützung zugesagt.“ Letztlich gehe es um „Stabilität und Vertrauen“. Sowohl Stefanie Teufel als auch Christa Hecht-Fluhr stünden dafür in besonderer Weise, so Herbinger. Aber auch Diakon Dieter Walser und Dennis Nguyen, der noch in Ausbildung ist, werden zusätzliche Arbeitsbereiche übernehmen. Darüber hinaus sind die Pfarrpensionäre Hansjörg Krämer und Dieter Kramer bereit, die Gläubigen nach Kräften zu unterstützen. Aushilfsweise wird das Team bereits Anfang August durch einen noch von Martin Rist angeforderten indischen Pfarrvikar verstärkt.

„Die jetzige Konstellation innerhalb der Seelsorgeeinheit ist zwar kein Ausdruck der Stärkung der Rolle der Frau innerhalb der Kirche. Es wird aber mal wieder deutlich, dass es ohne Frauen nicht geht“, sagt Christa Hecht-Fluhr. Dass ihr zusätzlicher Aufgabenbereich mit einem Mehr an Verantwortung verbunden ist, das steht für sie außer Frage. „Ich stelle mich gerne den neuen Herausforderungen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam und der Gemeinde“, sagt sie mit Blick auf die kommende „spannende“ Zeit. „Ich hätte gerne auf meine neuen Zuständigkeiten verzichtet“, betont Stefanie Teufel. „Aber auch in der Not muss es weitergehen. Wir alle müssen es miteinander gemeinsam schaffen.“