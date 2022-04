Polizei nimmt nach Schüssen vom Balkon zwei Brüder fest

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Mittwoch in Kressbronn zwei Brüder festgenommen, nachdem Schüsse von ihrem Balkon gemeldet wurden. Das teilt die Polizei mit. Demnach rückten Polizisten und Rettungskräfte gegen 17 Uhr zu einem Wohnblock in die Argenstraße aus.

Munition, Zwille und Wurfsterne

In der Wohnung trafen die Ermittler zwei Brüder im Alter von 21 und 35 Jahren an – und sie fanden Waffen: unter anderem eine Schreckschusswaffe samt Patronenhülsen der verschossenen Munition, eine Zwille und Wurfsterne. Die Beamten beschlagnahmen die Gegenstände und nahmen die beiden Männer vorläufig fest, schreibt die Polizei.

Mehr als 3,5 Promille

Der 35-Jährige war laut Mitteilung zudem stark alkoholisiert. Er wurde mit mehr als 3,5 Promille in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn leiteten die Ermittler ein Straf-, gegen seinen jüngeren Bruder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.