Kunstgewerbe Friedrich in Kressbronn schließt nach 40 Jahren

Nach 40 Jahren im Dienst ihrer treuen Kunden geht Heidi Friedrich in den wohlverdienten Ruhestand. Die Inhaberin von Kunstgewerbe Friedrich in der Hemigkofener Straße 6 verabschiedet sich mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge: „Es war eine wunderschöne Zeit mit so vielen dankbaren Begegnungen. Meine Kunden sind mir ans Herz gewachsen.“

Die Wehmut ist allerdings gleichzeitig gepaart mit Vorfreude: „Die freie Zeit werde ich mit meiner Familie verbringen, im Garten genießen und mit meinem Camper auf Reisen gehen.“ Seit 40 Jahren ist Heidi Friedrich kompetente und charmante Ratgeberin, wenn es um Wohnaccessoires, Geschirr, Spielzeug, Kerzen, Schmuck und vieles mehr geht.

Am 24. Dezember öffnet die sympathische Kressbronnerin zum letzten Mal ihr Geschäft „Kunstgewerbe Friedrich“. Danach ist Schluss, bevor sie den beliebten Laden an Bettina Galbusera von der Lesb@r übergibt.

„Wir gehen zur Frau Friedrich“

Die vergangenen vier Jahrzehnte haben sie geprägt. Geprägt vor allem durch die unzähligen schönen Momente und Begegnungen, die sie mit ihren Kunden erleben und genießen durfte. „Wir gehen zur Frau Friedrich“, hieß es oft im Ort, berichtet sie. Heidi Friedrich war quasi das Synonym, für all die Dinge, die das Leben schöner machen.

Dabei hat die 70-jährige Geschäftsfrau ihr umfangreiches Sortiment stets mit viel Leidenschaft und Liebe ausgewählt. „Besonders bei Spielsachen war mir immer wichtig, dass die Kreativität meiner kleinen Kunden gefördert wird. Denn was zum Spielen taugt, kann ich als dreifache Mutter, siebenfache Oma und dreifache Uroma sehr gut beurteilen.“

Ort der Begegnung

Mehr als 200.000 Geschenke habe sie, vorsichtig geschätzt, im Laufe ihrer unternehmerischen Karriere einpacken dürfen. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, schöne Dinge auch liebevoll zu verpacken“, betont sie. Sogar den „Nikolauspreis“ habe sie dafür von einer Kundin erhalten.

Überhaupt sei „Kunstgewerbe Friedrich“ nicht nur ein Ladengeschäft für schöne Dinge, sondern ein Ort der Begegnung, des Austausches. Viele Freundschaften, erinnert sie sich, sind über die lange Zeit mit treuen Kundinnen und zuverlässigen Mitarbeiterinnen entstanden. Einige kaufen seit 40 Jahren bei ihr ein, heute deren Kinder und Enkelkinder. „Frau Friedrich findet für dich immer was passendes“, bestätigte eine Kundin.

Im Januar geht es weiter

Besonders gefreut habe sie sich über eine Weihnachtskarte einer Kundin, die schrieb: „Bei ihnen fühlt man sich willkommen. Sie strahlen echte Freude aus. Ich denke, dass ist neben der wunderschönen Auswahl in ihrem Geschäft der Hauptgrund, warum die Menschen bei ihnen einkaufen. Sie und ihr Laden sind etwas Einzigartiges in unserem Ort.“ Ab Januar 2023 übernimmt die Inhaberin der Lesb@r, Bettina Galbusera, das Geschäft von Heidi Friedrich.