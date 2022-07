Musikverein öffnet wieder seinen Hock am See

Der Musikverein Kressbronn lädt in diesem Jahr von Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. Juli, wieder zum gemütlichen Hock am See im Seegarten in Kressbronn ein.

An allen drei Tagen ist ein buntes Musikprogramm geboten, das von verschiedenen Ensembles der Jugendmusikschule, dem Spielkreis, der Jugendkapelle und dem Musikverein mitgestaltet wird.

Für das leibliche Wohl sorgt der Musikverein. Die Veranstaltung beginnt jeweils ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am jeweiligen Tag nicht statt.

Sollten alle drei Tage wegen schlechtem Wetter ausfallen, wird der Hock am See um eine auf 20. bis 22. Juli verschoben.