Musikverein lädt zu Hock am See ein

Der Musikverein Kressbronn lädt vom 11. bis 13. Juli zum Hock am See in den Seegarten am Landungssteg ein. Beginn ist jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Programm wird von der Jugendmusikschule mit verschiedenen Ensembles, dem Spielkreis, der Jugendkapelle und dem Musikverein gestaltet.

Am Mittwoch, 11. Juli, spielen die Bläserklasse, nd die Blechbläser und der Musikverein Kressbronn.

Am Donnerstag, 12. Juli, sind die Holzbläser, der Spielkreis und die Jugendkapelle an der Reihe und am Freitag, 13. Juli, stehen Schlagzeug- und Gitarrenensembles und der Musikverein Kressbronn auf der Bühne.

Neben alkoholfreien Getränken, Wein und Bier versorgt der Musikverein die Gäste mit Saitenwürstle, frisch gebackenen Dinnete und Tomaten-Mozzarella-Spießen.