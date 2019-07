Musikalischer Ausklang beim „Hock am See“

Traumhaftes Wetter, gute Stimmung und viel Musik haben am Mittwochabend zum Auftakt der Musiktage am See – „Hock am See“ – zahlreiche Besucher angezogen. Die Veranstaltung des Musikvereins Kressbronn läuft noch bis einschließlich Freitag und lädt zum stimmungsvollen und musikalischen Verweilen ein. Während am Mittwoch laut Programm neben dem Ensemble der Jugendmusikschule die aktiven Musiker den Abend gestalteten und am Donnerstag der Spielkreis samt der Jugendkapelle Kressbronn für Unterhaltung sorgten, dürfen sich die Besucher am Freitag ab 19 Uhr erneut auf die Jugendmusikschule sowie über ein Potpourri der Gastgeber freuen. „Kommen und genießen Sie im Seegarten am Landungssteg unsere Veranstaltung bei einem Gläschen Wein oder Bier, lauschen Sie der Musik, umrahmt von einer wunderbaren, romantischen Atmosphäre am schönen Bodensee“, heißt es seitens des Musikvereins. Für den Hunger gibt es belegte Seelen, Mozzarella-Spieße und Saitenwürstchen. Foto: ah