Musik und Lyrik in der Konzertmuschel

In der Konzertmuschel im Schlösslepark in Kressbronn findet am Donnerstag, 5. Juli, ein Konzertabend in der Reihe „Muschelmusik“ statt. Das Open-Air-Konzert beginn um 19 Uhr. Zu Gast an diesem Abend sind Vera Aggeler aus Wangen, die Band Daily Journey aus Münsingen und der Poetry- Slammer Alex Simm aus Kressbronn.

Die Folk-Acoustic-Singer-Song-writerin Vera Aggeler variiert mit englischen und deutschen Texten. Ihre klare, volle und soulige Stimme erinnert an Größen wie Norah Jones und Beyoncé, schreibt der Veranstalter. Selbst die haben klein angefangen. Und für den Start braucht es oft nur ein Mikrofon und eine Gitarre.

Auch die Jungs von Daily Journey aus Münsingen lassen sich treiben. Bei ihnen braucht es mehr Instrumente, um die Gefühle des Träumens, Erlebens und wieder Loslassens musikalisch umsetzen zu können. Und der Name ist Programm. Adrian, Elias und Frieder befinden sich laut Veranstalter auf einer immerwährenden Reise und streben nach einer Verbindung der Gegensätze ferner Sehnsucht und greifbarer Nähe. Davon erzählen die Lieder ihres zweiten Albums „Careless“.

In der Pause wird der Schreiber und Poetry-Slammer Alex Simm aus Kressbronn für Unterhaltung sorgen. Im Mai landete Simm auf dem zweiten Platz bei der baden-württembergischen Poetry-Slam-Meisterschaft in Ulm. Vielleicht liest er einen Text aus seinem Buch „Vom einsamen Emo-Einhorn Erna, das wie alle sein wollte“.

Die „Muschelmusik“ tobt sich also auch an diesem Abend wieder aus und lässt sich treiben. „Kunst ist vielschichtig, so wie das Leben selbst. Und dieser Vielfalt bieten wir Raum“, heißt es in einer Pressemitteilung.