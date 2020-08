Musik im Schlösslepark mit den „Alphornschwoba“ und oberschwäbischer Mundart

Die nächste Veranstaltung von „Musik im Schlösslepark“ startet am Sonntag, 30. August, um 19.30 Uhr in der Konzertmuschel im Schlösslepark, Ecke Seestraße/Maîcher Straße in Kressbronn. Zu hören ist die Alphorn-Bläsergruppe aus dem Raum Ravensburg. Ihr Repertoire besteht vorwiegend aus eigenen Kompositionen. Die Bandbreite erstreckt sich von getragenen Melodien bis hin zu Walzer, Polka, Marsch und Swing. Hugo Breitschmid, der oberschwäbische Mundartdichter, unterhält in den musikalischen Pausen mit schwäbischen Gedichten. Der Eintritt ist frei. Bitte Mund-Nasen-Schutz sowie einen vorausgefüllten Zettel mit Namen, Telefonnummer und Datum der Veranstaltung mitbringen. Kinder nur in Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson. Bei Starkregen oder Sturm entfällt die Veranstaltung. Foto: PR