Music for a while mit Gedichten von Shakespeare und Goethe

Das „ensemble petite reprise“, bekannt für feinsinnige, klangschöne Interpretationen, musiziert im Konzert „Music for a while“ nicht nur Musik von Händel, sondern auch solche von Wegbereitern und -begleitern dieser Epoche, allen voran Henry Purcell und weiteren Komponisten, die heute in Vergessenheit geraten sind, garniert mit Texten und Bildprojektionen zum Thema. Es singen und spielen Dorothea Mertens (Sopran), Katja Verdi und Franz Müller-Busch an der Blockflöte, Renate Marpert am Cembalo und Michel Marpert am Violoncello. Die Vorstellung ist am Samstag, 9. April, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr, freie Platzwahl, keine Pause) im St.-Gallus-Saal in der Musikschule Gattnau. Tickets für 13 Euro (ermäßigt 11,50 Euro) gibt es in der Tourist-Information im Kressbronner Bahnhof und unter www.reservix.de. sowie an der Abendkasse für 15 Euro (ermäßigt 13 Euro). Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung.