„MS Alpenstadt Bregenz“ und die Hohentwiel legen in Kressbronn ab

Das Sonderschiff „MS Alpenstadt Bregenz“ bringt die Gäste am 2. August vom Kressbronner Landungssteg direkt zur Seebühne nach Bregenz. Dort wird die Oper „Carmen“ von Georges Bizet gespielt. Nach der Aufführung geht es mit dem Schiff zurück nach Kressbronn. Karten inklusive Schifffahrt gibt es in den Kategorien drei bis fünf ab 95 Euro in der Tourist-Info Kressbronn. Außerdem legt der historische Schaufelraddampfer Hohentwiel am Sonntag, 22. April, zu einer kleinen Rundfahrt in Kressbronn ab. Abfahrt ist um 14.15 Uhr am Landungssteg. Die Fahrt kostet 34 Euro pro Person, Karten gibt es auch auf www.hohentwiel.com. Weitere Informationen und Karten erhalten Interessierte in der Tourist-Information Kressbronn im Bahnhof oder unter Telefon 07543 / 966 50. Foto: Achim Mendes