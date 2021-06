Auf etwa 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr an einer auf dem Motorradparkplatz des Strandbades abgestellten KTM-Maschine verursacht hat. Als die 18-jährige Besitzerin zu ihrem Motorrad zurückkam, lag dieses stark beschädigt am Boden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.