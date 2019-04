Motorrad überholt und prallt in Auto

Ein schwer verletzter Kraftradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro an einem Pkw sowie dem Kraftrad ist die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 467. Das teilt die Polizei mit.

Ein 63-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Kressbronn kommend in Fahrtrichtung Tettnang, hinter ihm war ein 38-jähriger Kraftradfahrer unterwegs. Der 63-jährige Audifahrer fuhr an der Einmündung zur Bundessstraße 31 vorbei, verlangsamte kurz darauf seine Fahrgeschwindigkeit und leitete zeitgleich ein Wendemanöver ein. Er wollte offenbar auf der Bundesstraße über den in der Fahrbahnmitte befindlichen Linksabbiegestreifen über die Gegenfahrspur hinweg wenden.

Zum gleichen Zeitpunkt überholte der Kraftradfahrer den Audi, obwohl die Verkehrslage durch die durchgezogene Fahrbahnbegrenzung unklar war, schreibt die Polizei. Der Kraftradfahrer wurde von der linken Fahrzeugseite des wendenden Autos erfasst und linksseitig von seinem Fahrzeug abgeworfen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert und stationär aufgenommen, ist der Pressemitteilung der Polizei abschließend zu entnehmen.