Motorbootverband begrüßt neue Vorstandsmitglieder

/ Gohren - Nach mehreren zwangsläufig virtuellen Delegierten- und Generalversammlungen hat sich der Internationale Bodensee Motorboot Verband (IBMV) erstmals mit knapp 40 Mitglieder wieder leibhaftig zusammengefunden.

Zunächst spannte Präsident Paul Minz in seinem Bericht einen weiten Bogen um aktuelle Themenfelder, die den Verband schon geraume Zeit beschäftigen. „Bewegung gekommen ist inzwischen in die Diskussion um den Markelfinger Winkel“, erklärte Minz, der jüngst bei einem Treffen mit Beamten des Regierungspräsidiums Freiburg in Allensbach gemeinsam mit anderen Interessenvertretern von Wassersport und Fischerei noch einmal für „Augenmaß und gegen unverhältnismäßige Einschränkungen“ geworben hatte.

Gute Nachrichten aus Sicht der Verbandes verkündete Minz in Bezug auf Pläne, die den Betrieb von Aquakulturen im Bodensee zum Ziel hatten: „Das Thema ist durch – und vom Tisch“, sagte Minz.

In einer Arbeitsgruppe hat sich der IBVM mit der Frage beschäftigt, wie sich die Prüfungs- und Lehrinhalte für den Erwerb des Bodenseeschifffahrtspatents international harmonisieren lassen. „Wie dringend das nötig ist, zeigt allein der unterschiedliche Zeitrahmen für die praktische Prüfung“, sagte Minz.

Bruno Müller wusste in seiner Funktion als Schatzmeister zu berichten, dass sich die Finanzen des Verbands in der abgelaufenen Saison 2021 stabil und positiv entwickelt hätten. Deutlich weniger zu tun hatte infolge der Corona-Zeit der Seedienst des IBMV, wie Seedienstleiter Martin Lepple berichtete.

Präsident Paul Minz mit Werner Neyer und Mario Cattarozzi verabschiedete lang gediente Vorstandsmitglieder in den Ehrenamts-Ruhestand. Cattarozzi zog eine kurze Bilanz seiner mehr als 20 Jahre im Verband und dankte für viele stabile und tiefe Freundschaften. Mit Ehrentafeln und üppigen Präsentkörben drückte der Verband seine Wertschätzung und Verbundenheit aus.

Unter der Regie von IBMV-Ehrenpräsident Hans-Joachim Kurz fanden die Neuwahlen statt. Der neue alte Vorstand präsentiert sich damit wie folgt: Präsident Paul Minz, sein Stellvertreter ist Harald Vetter. Schatzmeister ist Bruno Müller und Martin Lepple bleibt Seedienstleiter. Als Delegierter der Schweiz ist Karl Rebsamen neu gewählt. Er vertritt mit Bruno Müller die Schweizer Interessen im Verband. Das deutsche Delegierten-Tandem bilden Paul Minz und Martin Lepple, das österreichische Harald Vetter und Philipp Kuner. Kassenprüfer sind Urs Rindlisbacher und Jürgen Schmitz.