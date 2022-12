Mord in Kressbronner Asylbewerberheim: In Ravensburg beginnt der Prozess

Die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg beginnt am 27. Dezember um 14 Uhr. Fortsetzungstermine sind 17., 19., 24., 30. und 31. Januar sowie 9. und 16. Februar 2023 – jeweils um 9 Uhr.

Am Landgericht Ravensburg beginnt am Dienstag, 27. Dezember, der Prozess gegen den 32-jährigen Mann aus Nigeria, der im Juni dieses Jahres in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kressbronn einen Menschen getötet und sechs weitere – zum Teil lebensgefährlich – verletzt haben soll. Die Anklage lautet auf Mord und mehrfachen versuchten Mord. Für den Prozess sind bislang acht Verhandlungstage angesetzt, rund 50 Zeugen verschiedener Nationalitäten sind geladen.

Am Abend des 26. Juni soll der Angeklagte in der Gemeinschaftsunterkunft an der Argenstraße mit einem Küchenmesser auf arabisch-stämmige Mitbewohnerinnen und -bewohner eingestochen haben – vier Frauen und drei Männer. Ein 38-jähriger Mann aus Syrien erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch am Tatort verstarb. Vier Frauen und zwei weitere Männer wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Nach seiner Bluttat ließ sich der 32-Jährige vor der Unterkunft widerstandslos von der Polizei festnehmen. Hintergrund der Messerattacke sollen Streitigkeiten innerhalb der Unterkunft gewesen sein. Der Angeklagte soll davon überzeugt gewesen sein, dass die Integration der arabisch-stämmigen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner besser gelinge und vom Staat tatkräftiger unterstützt werde. Sein eigener Antrag auf Asyl ist zwischenzeitlich abgelehnt worden.

Schon vor der Bluttat aufgefallen

Einige Wochen vor der Bluttat hatte der Angeklagte schon einmal Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Die Polizei brachte ihn damals in eine Fachklinik, aus der er allerdings am nächsten Tag wieder in die Kressbronner Unterkunft zurückkehrte. Bereits im November 2021 soll der Mann eine Mitbewohnerin sexuell belästigt haben. Laut Auskunft der Polizei wurden die Ermittlungen damals eingestellt, nachdem die betroffene Frau zurück ins Ausland gezogen war und für Befragungen nicht mehr zur Verfügung stand.

Rund 50 Zeugen geladen

Für den nun anstehenden Mordprozess sind laut Auskunft von Franz Bernhard, dem Pressesprecher des Landgerichts Ravensburg, rund 50 Zeugen geladen. Ob alle benötigt werden und ob alle überhaupt noch greifbar sind, ist unklar, denn bei den meisten handelt es sich um ehemalige Mitbewohner der Unterkunft. Und da gebe es in der Regel eine große Fluktuation, sagt Bernhard. Ob am ersten Verhandlungstag, Dienstag, 27. Dezember, arg viel mehr passieren wird als die Belehrung des Angeklagten und die Verlesung der Anklageschrift, bleibt abzuwarten. Inwiefern und ob überhaupt sich der 32-Jährige zur eigenen Person und zur Tat äußern will, ist ungewiss.

Frist für Untersuchungshaft läuft ab

Dass die Hauptverhandlung am 27. Dezember eröffnet wird, ist erforderlich, um den Ablauf einer Frist zu verhindern. An jenem Tag befindet sich der Angeklagte genau sechs Monate in Untersuchungshaft. Länger darf diese nur dann dauern, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – oder wenn die Hauptverhandlung vorher eröffnet wird. Dann ruht die Frist bis zur Verkündung des Urteils.