Mixed Pickles spielen ihr Erfolgsstück „Honig im Kopf“ in der Werft 1919

Die Mixed Pickles, eine Theatergruppe der Kulturgemeinschaft Kressbronn, bringen „Honig im Kopf“ erneut auf die Bühne – nach ausverkauften Vorstellungen im vergangenen Jahr. So berichtete die „Schwäbische Zeitung“ laut Pressemitteilung zur Premiere: „Ein melancholisches, nachdenkliches und dennoch urkomisches Stück, großartig mit talentierten Darstellern“. Nun ist das Stück noch an zwei Abenden in der Werft 1919 in Kressbronn zu sehen.

„Honig im Kopf“ ist eine warmherzige, berührende Tragikomödie über Altern, Demenz, Vergessen, Verzeihen und Liebe. Amandus ist an Alzheimer erkrankt. Nach dem Tod seiner Frau nimmt ihn sein Sohn Niko bei sich auf. Doch die Krankheit stellt Niko und seine Frau Sarah auf die Probe, zumal auch in ihrer Ehe nicht alles rund läuft. Einzig Enkelin Tilda beschäftigt sich liebevoll mit ihrem Opa. Als Niko in seiner Verzweiflung seinen Vater in einem Heim anmelden will, begibt sich Tilda mit ihrem Opa kurzerhand auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig – die Stadt, in der Amandus einst so glücklich war. Es spielen Cornelia Lay, Matilda Mohneck, Samuel Schmidt und Sebastian Dix. Regie führt Ute Dittmar.