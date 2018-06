Mixed Pickles spielen „Die Mausefalle“

Die Theatergruppe Mixed Pickles haben sich für die aktuelle Aufführung mit der „Mausefalle“ ein Stück von Agathe Christie ausgesucht. Das Stück gilt als der Krimi-Klassiker mit der längsten Laufzeit der Theatergeschichte. Es wird z. B. in London seit 1953 aufgeführt. Insgesamt wurde das Stück in 44 Ländern gespielt und in 24 Sprachen übersetzt. Aufführungen jeweils 20 Uhr - außer Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr - Freitag, 9. Mai, Samstag, 10. Mai, Sonntag, 11. Mai, sowie Freitag, 16. Mai und Samstag, 17. Mai in der Aula der Nonnenbachschule.

In London wird eine Frau ermordet; der Täter ist unerkannt entkommen. Zufällig eröffnen Mollie und Giles Ralston am Tag danach in der Nähe von London auf dem Lande ihre kleine Pension „Monkswell Manor„. Eine bunte Gästeschar hat sich angesagt: der etwas flippige, ewige Architekturstudent Christopher Wren, die stets mürrische Mrs. Boyle, die geheimnisumwitterte Miss Casewell und der immer noch stramme, pensionierte Major Metcalf. Ein Mr. Paravicini, dem Akzent nach Italiener, der mit dem Auto in einer Schneewehe stecken geblieben ist, findet ebenfalls in der Pension Unterschlupf. Es schneit heftig, bald sind die Straßen nicht mehr befahrbar und das Haus ist völlig von der Außenwelt abgeschnitten.

Eintritt: zehn/acht Euro. Kartenvorverkauf über die Tourist-Information Kressbronn, Im Bahnhof, Tel.: 07543 9665-0 oder unter www.reserviX.de