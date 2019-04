Mitgliederwerbung muss verstärkt werden

Zur jährlichen Mitgliederversammlung hat sich der Förderverein der Jugendmusikschule im Haus der Musik in Gattnau getroffen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Klaus Steinhauser ließ sein Rückblick auf das vergangene Jahr noch einmal die erfolgreichen Veranstaltungen, die vom Förderverein begleitet oder selbst organisiert wurden, Revue passieren, ist einem Bericht zu entnehmen.

Im Vordergrund standen dabei die Veranstaltungen der Jugendmusikschule vom Tag der offenen Tür im Haus der Musik im vergangenen Mai bis zu den Konzertveranstaltungen in der Festhalle beziehungsweise im Konzertsaal der Jugendmusikschule. Um für die finanzielle Basis des Fördervereins zu sorgen sind jedoch auch vom Förderverein organisierte Bewirtungen notwendig, wie beispielsweise beim Straßenfest vor der Festhalle oder beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz, ist dem Bericht zu entnehmen. Diese Veranstaltungen stellen die kleine Schar Mitglieder des Fördervereins jährlich vor erhebliche Herausforderungen.

Der besondere Dank der Vorstandschaft erging daher an alle Helfer aus der Elternschaft der Musikschule sowie an die Mitglieder des Musikvereins und alle Freunde der Jugendmusikschule, die den Förderverein dort tatkräftig unterstützen. Jedoch wurde auch deutlich die notwendige Verstärkung der Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen, um die Mitgliederzahl die seit Jahren bei rund 35 Mitglieder stagniert zu erhöhen.

Der Bericht des Kassenwartes zeigte durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und insbesondere durch die erfolgreichen Veranstaltungen, trotz erheblicher Ausgaben einen guten Kassenstand. Im vergangenen Jahr wurde insbesondere in die Instrumentenausstattung der Bläserklasse sowie in die neu eingerichtete Streicherklasse an der Nonnenbachschule in Höhe von knapp 7500 Euro investiert, um damit die Eltern für die ersten Ausbildungsjahre an der Jugendmusikschule von Instrumentenkosten oder -gebühren frei zu halten.

Bei der anschließenden Wahl der Vorstandschaft wurden Klaus Steinhauser als Vorsitzender, Gertrud Mayer als Stellvertreterin, Christian Radziwill als Kassenwart sowie Ulrike Martin und Thomas Rother als Beisitzer einstimmig für die folgenden drei Jahre wieder gewählt. Im Amt der Kassenprüferinnen wurden Monika Steputat und Dagmar Fiegle bestätigt. Die Veranstaltungen 2019 an denen sich der Förderverein beteiligt, umfassen wieder ein ähnliches Programm wie die vergangenen Jahre, beginnend mit der Konzertreihe „Neues Podium“ am 25. Mai in der Festhalle.

Das Thema, eine Möglichkeit zu finden durch gezielte Förderung den steigenden Musikschulgebühren entgegen zu wirken, wurde unter dem Punkt Verschiedenes diskutiert. Es wurde letztlich beschlossen, die Eltern über den Klassenunterricht hinaus durch Instrumentenanschaffung weiter zu unterstützen. So wird das benötigte Instrumentenbudget der Jugendmusikschule reduziert und der Wegfall der Leihgebühr für die Instrumente während der ersten drei Jahre wirkt sich zudem positiv auf die Musikschulgebühren aus.

Zum Abschluss der Versammlung des Fördervereins bedankte sich der Vorsitzende im Namen aller Mitglieder für die hervorragende und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jugendmusikschule und Förderverein beim scheidenden Musikschulleiter Karlheinz Vetter.