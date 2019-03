Mit Schwung und Tanzleidenschaft

Zum vierten Tanzabend unter dem Motto „Bewegen, Begeistern, Begegnen – ein Abend voll Tanz und Lebensfreude“ lädt das Tanzprojekt der evangelischen Kirchengemeinde am 30. März in die Festhalle. Es soll ein ganz besonderer Abend werden, denn die „Tanzmädels“ feiern mit diesem Benefizabend, dessen Erlös wieder an das Aidswaisen-Projekt „Neema ya mungu“ in Kenia geht, bereits ihr zehnjähriges Bestehen.

Das hätte sich die Leiterin Susanne Hartrampf nicht träumen lassen, dass die Gruppe, die sie 2009 mit neun Mädchen zwischen zehn und 13 Jahren begonnen hat, so lange durchhalten würde. So perfekt sind sie inzwischen, dass es schwer geworden war, tanzwillige Anfängerinnen einzufügen. Daher hat Susanne Hartrampf im März 2018 eine Nachwuchsgruppe mit Mädels zwischen zehn und 13 Jahren gestartet, die sich schon so frei bewegen, dass sie voller Stolz dabei sein dürfen mit Choreografien, die Susanne Hartrampf auf sie zugeschnitten hat, und in Tänzen, die alle 25 Mädels vereinen.

Bei der Probe im evangelischen Gemeindehaus wird bereits die Fröhlichkeit, der Spaß an der Bewegung in der Gruppe deutlich und zeigt zugleich die Konzentration und die Anstrengung, die es kostet, wenn es nachher so federleicht und anmutig aussehen soll. Mit natürlicher Autorität lenkt Susanne Hartrampf ihre Mädchen, schaut zu, tanzt vor oder korrigiert hier oder dort die Haltung, streckt hier ein Knie, hebt dort einen Arm höher. Immer muss die Linie stimmen, damit das Bild die richtige Symmetrie bekommt.

Die Probe der Kressbronner Mädels ist herrlich, wenn sie mit Schwung den Raum durchmessen. Noch ist hier Probenatmosphäre, hier darf noch aus der Reihe getanzt werden – doch schon jetzt ist deutlich zu spüren, wie kreativ, wie begeisternd, wie schwungvoll die Aufführung sein wird. Eineinhalb Stunden haben die „Kleinen“ geprobt, haben gezeigt, was sie in einem knappen Jahr gelernt haben, wie anmutig und flüssig sie sich bewegen.

Dann sind die „Großen“ dran, manche sind seit Beginn dabei, andere etwas später dazugestoßen. Man spürt die Spannung, die jetzt im Raum steht. Alles ist Schwung und Bewegung. Die „Großen“ entwickeln ihre Choreografien selbst, sie sind ganz auf sie zugeschnitten. Es sind Ausschnitte zu den vier Elementen zusehen und es darf geraten werden, wer Luft, Feuer, Wasser oder Erde darstellt – in Soli oder kleineren Gruppen. Es wird spannend.