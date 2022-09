Mit den Händen Organisches formen

16 Jugendliche haben unter der Anleitung von Christof Söller eigene Kunstwerke aus Ton hergestellt. Beim Kunstcampus in der letzten Woche der großen Ferien konnten sie in der Parkschule erleben, wie mit den Händen Organisches entsteht – große figürliche Formen aber auch kleinere, handschmeichelnde Arbeiten. Sie erhielten Anregungen Profi, um ihre eigenen Ideen umzusetzen. Christof Söller gelang es, so zu helfen, dass der individuelle Prozess ins Laufen kommt – ohne Formen vorzugeben. Dazu kommt, dass er als erfahrener Arbeiter mit diesem Material weiß, wie Ton reagiert, welche Form halten kann und wie sie sich im Trocken- und Brennvorgang verändert.

Außerdem hat Söller eine Reihe farbintensiver Glasuren mitgebracht, die direkt auf die rohe Form aufgetragen werden können. Und auch, wenn nach der ersten erfolgreichen plastischen Arbeit eine Neuorientierung stattfinden sollte, könnteder Dozent und Künstler Möglichkeiten aufzeigen und wurde so zum Geburtshelfer der Ideen, die die Schüler selbst finden. Erproben, Experimentieren und gemeinsames Besprechen – damit werden bewusste bildnerische Entscheidungen gefördert. Dabei kam das Spielerische nicht zu kurz: Das Arbeiten macht Spaß, die Hände voller Ton und die Arbeit an der Form ist lustvoll, was entsteht, Fantastisch.

Die Arbeit im KunstCampus wird vom Fotografen Kees Tillema dokumentiert. Die entstandenen Werke aus dem Campus werden anschließend in einer großen Ausstellung mit dem Künstler präsentiert und es erscheint dazu ein Katalog mit Beiträgen und Fotos aus dem Workshop.

Die Ausstellung mit dem Titel „Organic Space“ ist in der Lände in Kressbronn vom 16.. September bis 23.Oktober. Die Vernissage ist am Freitag, 16.September, um 18 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung dann immer freitags und samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.Führungen gibt es am Sonntag, 25. September, und Sonntag, 9. Oktober.