Mit dem Winzer durch den Weinberg in Kressbronn wandern

Winzer Alois Rottmar führt ab Montag, 14. Juni, durch seinen Weinberg in Kressbronn und plaudert über die Merkmale des Weinanbaus – allgemein und im Württembergischen Bodenseeraum speziell. Das teilt die Gemeinde Kressbronn mit. Bei der Wanderung berichtet Rottmar, wie Wein entsteht, ausgebaut und verarbeitet wird

Die Weinbergführung gibt es jeweils montags, um 19 Uhr an folgenden Terminen: 14. Juni, 5. Juli, 26. Juli, 9. August, 23. August und 6. September. Treffpunkt ist das Weinrädle Rottmar, Am Dorfbach 14, in Kressbronn-Betznau.

Voranmeldungen sind in der Tourist-Information im Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, in Kressbronn und unter Telefon 07543 / 96650 möglich. Die Kosten der Weinbergführung betragen 5 Euro pro Person, die anschließende Weinprobe (acht Weine) kostet 17,50 Euro inklusive Brot und Mineralwasser. Vesper darf mitgebracht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.