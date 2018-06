„Mit dem Glauben im Sattel“

Seit 25 Jahren gibt es den Männertreff in Kressbronn, der sich als überkonfessionellen und ökumenischen Kreis sieht. „Wir wissen unseren Glauben im Alltag angesiedelt, also mitten im Leben, wobei wir auch Zeichen über unseren Glauben setzen“, sagt Hartmut Schütze. So habe man unter anderem 2010 den Bibelweg ins Leben gerufen und leiste Unterstützung bei der Vesperkirche.