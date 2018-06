Nonnenhorn/Kressbronn (rv) – Keine Berührungsängste haben am Sonntag Asylbewerber aus Kressbronn beim Umzug der Wagenfasnet in Nonnenhorn gezeigt – obwohl der Ruf der Wasserburger Feuerhexen „Schnee – schneit“ Omen war. Zwölf junge Männer aus Afganistan, Togo, Nigeria und Pakistan machten sich in Begleitung von Mitgliedern der Gruppe „Ein Herz für Flüchtlinge“ auf den Weg nach Nonnenhorn. Trotz Schneefall und Kälte – für die meisten Heimbewohner ungewohnt – ging’s munter plaudernd in buntem Sprachgemisch, zunehmend auch Deutsch, zu Fuß zur Veranstaltung.

Für die Asylbewerber war der Eintritt frei. Durch den strategisch guten Platz direkt bei der Bahnschranke, die öfter zuging und den Zug zum Stehen brachte, gab es nach anfänglichem Zögern ein lustiges Miteinander von Maskenträgern und den jungen Männern.

Wie erklärt man einem Asylbewerber aus Pakistan, was ein „Funkenmariechen“ ist; und das auch noch als Mann im Frauenkostüm? Überhaupt: Fasching, Karneval, Fasnacht – die Begleiter taten ihr Bestes, ihren Schützlingen schwäbisches Brauchtum nahezubringen. Diese wiederum waren bei „Stari-Staro“ ganz bei der Sache, tanzten zur Musik und machten ein Handyfoto nach dem anderen. Fazit: Ein gelungener Sonntagsausflug mit lachenden Gesichtern und guten Gesprächen. (rv)