Mit Alpakas und Lamas durchs schöne Kressbronner Hinterland

Eine Wanderung der etwas anderen Art ist am Samstag, 16. April, von 14 bis 16 Uhr bei der VHS Bodenseekreis in Kressbronn geplant. Denn gelaufen wird diesmal mit Lamas und Alpakas. Idealerweise führt jeder Teilnehmende während des Spaziergangs „sein eigenes“ Tier, deshalb richtet sich dieser Termin auch vorwiegend an Erwachsene. Geleitet wird die Wanderung von Daniela Beck. Treffpunkt ist in Kressbronn-Betznau, Kapellenstraße 26, gegenüber der Gaststätte, Parkplätze sind vorhanden. Die Kosten betragen 38 Euro. Ein kostenfreier Rücktritt ist bis eine Woche vor Kursbeginn möglich. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung (bitte keinen Regenschirm), robuste Schuhe, Getränke. Bitte keine Hunde mitbringen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Nähere Informationen unter www.vhs-bodenseekreis.de (Anmeldungen direkt online möglich) oder telefonisch bei der der Außenstellenleiterin in Kressbronn , Ulrike Martin, Tel. 07543/500956 (ggf. Mailbox) oder per Mail an kressbronn@vhs-bodenseekreis.de.