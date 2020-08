Milchaufschäumer auf Motorboot gerät in Brand

An Bord eines Motorboots, das im Hafen Ultramarin Gohren lag, ist am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein Milchaufschäumer in Brand geraten. Die Wasserschutzpolizei führt den Brand auf einen technischen Defekt zurück.

Das kleine Gerät verbreitete sogleich eine Rauchwolke, die weit zu sehen war, heißt es weiter. Durch das beherzte Eingreifen von Liegeplatznachbarn konnte durch Unterbrechung der Stromzufuhr Schlimmeres verhindert werden. An der Herdplatte und dem Wasserkocher entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Feuerwehr Kressbronn sowie ein Feuerlöschboot aus Friedrichshafen waren ebenfalls im Einsatz.

Der Vorfall zeige erneut, wie ein größerer Schiffsbrand oder der Brand mehrerer Boote entstehen kann „und die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen gefragt ist“, schreibt die Polizei abschließend.