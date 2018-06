Meinungen zum Schulstandort gehen auseinander

Spannung bis zum Schluss – das ist das Motto in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend bei der Entscheidung zum neuen Grundschulstandort in Kressbronn gewesen. Mit zwölf zu sieben Stimmen hieß es schließlich: Die Grundschulen werden an der Nonnenbachschule zusammengelegt (die SZ berichtete). Einen Tag nach der Entscheidung ist die Stimmung bei den drei betroffenen Schulleitern unterschiedlich.

Bereits in der November-Sitzung hatten die Räte entschieden, dass die Grundschulen aufgrund sinkender Schülerzahlen grundsätzlich zusammengelegt werden – nun stand also die Standortfrage auf der Tagesordnung. In der Bürgerfragestunde regte Ralph Kolars an, den Tagesordnungspunkt zu verschieben und zunächst eine weitere Alternative zu erarbeiten – womöglich unter Beteiligung der Bürger. Martina Knappert-Hiese stellte dazu zwar spontan einen Antrag, der jedoch mit zwei „Pro-Stimmen“ und drei Enthaltungen abgelehnt wurde.

Daniel Schönle vom Planungsteam bueroschneidermeyer/schönle führte in das Thema ein. Er warf in seinem Vortrag unter anderem einen Blick auf das notwendige Raumprogramm und stellte dies anhand der beiden möglichen Standorte vor. Die beschlossene Variante A sieht nun vor, den Bestand der Nonnenbachschule umzubauen und zudem mit zwei Anbauten – einen südlich in den Hang, einen weiteren anstelle der Aula einschließlich Mensa – zu versehen. „Die Schule würde von unten geöffnet, das heißt, sie würde sich praktisch zur Festhalle und Stadtmitte umdrehen“, erläuterte Schönle.

Diese Version sei nicht so effizient wie ein Neubau, weil anschließend mehr Flächen zur Verfügung stünden – die Kosten lägen jedoch nach einer groben Schätzung rund 20 Prozent niedriger als bei der Version B. „Sie haben ein Luxusproblem, weil Sie zwei wirklich gute Standorte in Ihrer Gemeinde haben“, wandte sich Schönle direkt an die Räte. Allerdings könne man das aber auch als Problem sehen, „sich entscheiden zu müssen“.

Variante B wäre ein Neubau gegenüber der Seesporthalle gewesen, während die derzeitigen Sportflächen hätten verlegt werden müssen. Im unteren Teil des Neubaus wäre eine Mensa entstanden, in den oberen zwei Stockwerken die Unterrichtsräume. Für den Um- und Anbau Nonnenbachschule gehen grobe Schätzungen von Gesamtkosten zwischen 6,3 und 9,5 Millionen Euro aus, beim Neubau am Bildungszentrum entstünden demnach Kosten zwischen 7,7 und 11,6 Millionen Euro.

Bürgermeister Daniel Enzensperger betonte, wie auch später die Gemeinderäte, dass dieser Entscheidung eine monatelange Entscheidungsfindung vorausgehe. „Ich glaube, es gibt hier wohl niemanden mehr, der hier sitzt und neutral ist“, so Enzensperger, bevor er das Wort an die Fraktionen gab. Doch bereits hier deutete sich die spannende Abstimmung an – bis auf Karl Bentele (CDU), der eine gemeinsame Erklärung seiner Fraktion abgab - gingen die Meinungen innerhalb der übrigen Fraktionen auseinander.

Vor allem der Abriss der Aula sorgte für Diskussionsbedarf. Britta Wagner (SPD) wollte wissen, ob das Denkmalamt hier eingeschaltet sei. Daniel Enzensperger berichtete, dass dies bereits geschehen sei, allerdings nicht abzusehen ist, wie sich das Amt positioniere. Derzeit stehe es 50 zu 50 – im Januar plane das Denkmalamt dazu einen Besuch an der Nonnenbachschule.

Maßstäblichkeit nicht sprengen

„Wir werden natürlich versuchen, die Aula zu retten, aber nach bisheriger Auffassung ist das wohl schwierig“, sagte Bürgermeister Enzensperger offen. Daniel Schönle erklärte, dass liege an dem begrenzten Platz an dieser Stelle: „Wir wollen schließlich die Maßstäblichkeit nicht sprengen. Es wird sehr schwierig werden, das Raumprogramm dort trotz Aula unterzubekommen“.

Martina Knappert-Hiese (GUBB) wollte im Hinblick auf die noch nicht lange zurückliegende Sanierung der Nonnenbachschule wissen, ob es nicht Verschwendung der Steuergelder sei, hier erneut einzugreifen. Der Schultes verneinte – man habe diesen Punkt mit dem Regierungspräsidium abgeklärt und als unproblematisch angesehen, weil eine Schulnutzung bestehen bleibe.

In den Stellungnahmen argumentierte die CDU mit der historisch-gewachsenen Nonnenbachschule, der großen Akzeptanz dieser in der Bevölkerung sowie der Schule „der kurzen Wege“. Stefan Fehringer (BWV) dagegen sprach sich für den Standort Parkschule aus – weil die höheren Baukosten durch die Effizienz von nur einem Schulstandort letztendlich kompensiert würden. Ein Neubau sei funktionaler und das pädagogische Konzept besser umzusetzen – zudem gebe es für die Nachnutzung der Nonnenbachschule viele Ideen. Martin Kolb (SPD) sprach wohl allen aus der Seele: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte er und warf einen Blick auf die aus seiner Sicht bessere Verkehrssituation an der Nonnenbachschule. Die Grünen lobten zunächst die Informationspolitik der Gemeindeverwaltung zu diesem Thema und sprachen sich pro Parkschule aus. „Das Argument, es gebe keine Nachnutzung der Nonnenbachschule, lassen wir nicht gelten. Für so ein Filetstückchen im Ort gibt es sicher Nutzungsmöglichkeiten“.

Letztendlich stimmten Dieter Senger-Frey und Gerold Wachter (BWV), Britta Wagner (SPD), die Grünen mit Silvia Queri und Sabine Witzigmann, sowie Martina Knappert-Hiese (GUBB) gegen den Standort Nonnenbachschule.

