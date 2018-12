Mehr als 30 Feuerwehrangehörige lernen Praxis und Theorie

Die Fraktion der AfD hat in der 39. Sitzung des Bundestages am Freitag nach einer aktuellen Stunde verlangt. In der Aussprache mit dem Titel "Parlamentarische Kontrolle gewährleisten –Keine vorgezogene Annahme des Globalen Paktes zu Flüchtlingen in Marrakesch" bezeichnete der AfD-Abgeordnete Anton Friesen den Migrationspakt, der auf dem UN-Gipfel am 11. und 12. Dezember in Marrakesch beschlossen werden soll, als rechtswidriges Umsiedlungsprogramm.