MdL Martin Hahn informiert sich in der Parkschule

Bürgermeister Daniel Enzensperger hat bei einem Besuch von MdL Martin Hahn (Grüne) in der Parkschule Kressbronn an das Land appelliert, nicht nur den Neubau von Schulen zu fördern, sondern auch deren Sanierung. Weil letzteres bisher unterbleibt, hatte sich der Gemeinderat nach eingehenden Prüfung für einen Abriss und einen Neubau in Höhe von 39 Millionen Euro entschieden, anstatt für eine Sanierung des Bildungszentrums Parkschule für 26 Millionen, die von der Gemeinde nicht zu stemmen sind.

Obwohl das nicht „sein Beritt“ ist, will Martin Hahn bei den Bildungsexperten der Landesregierung vorstellig werden, nachdem auch andere Schulträgergemeinden im Bodenseekreis diesbezügliche Probleme haben. Hahn schwebt vor, die institutionelle Förderung zu verbessern – wie im Kindergartenbereich – oder aber das Problem über den Landesfinanzausgleich zu lösen. Die Förderung müsse „stimmig“ sein, versteht er die Sorgen in Kressbronn „voll und ganz“. Im Beisein von Rektor Reinhard Großmüller, dem ersten Konrektor Stefan Weigele und der zweiten Konrektorin Gudrun Teumer-Schwaderer, betonten Bürgermeister und Lehrer die Notwendigkeit baulicher Verbesserungen am Standort, nachdem die jetzige Schule nicht mehr den Anforderungen aus Gründen des Brandschutzes, der Böden-Oberflächen, der Erdbebensicherheit oder der Belüftung entspricht. Außerdem gibt es keinerlei Vernetzung für die rund 700 Schüler, was aber dringend nötig wäre.

Seit zwei Jahren, so Daniel Enzensperger, befasst sich der Gemeinderat mit dem Thema Schulen. Nach einer Prüfung „auf Herz und Nieren“ ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Sanierung für 26 Millionen Euro von der Gemeinde nicht zu finanzieren ist. Mager sei zwar auch die Unterstützung des Landes für einen Neubau, doch sie sei immernoch günstiger als eine Sanierung, für die es keinerlei Förderung gibt.

Die Schulträgergemeinde Kressbronn mit ihren 8000 Einwohnern nimmt Schüler aus einem breiten Umfeld auf, unter anderem auch aus dem Landkreis Lindau, wohin freilich auch einige Kressbronner zur Schule gehen. Kommunen, die nicht Schulträger sind, befinden sich in der komfortablen Situation, diese Sorgen nicht zu haben, was auch eine Frage der Gerechtigkeit ist, wie Martin Hahn bemerkte.

Bürgermeister Enzensperger fordert vom Land die Erhöhung der Förderquote, er hält die Zuschüsse für zu niedrig und das Geld für die Umsetzung von Forderungen für zu gering. Das könne auf Dauer für Schulen mit einem breiten Angebot – wie es das Bildungszentrum bietet – nicht so bleiben, bat er den Abgeordneten unter anderem um Unterstützung dafür, ein Förderprogramm auch für Schulsanierungen aufzulegen. Martin Hahn betonte, das Problem erkannt zu haben und sich für eine Lösung einzusetzen.

Der Bürgermeister informierte den Abgeordneten über die weiterhin zwei Schulstandorte in Kressbronn und Konrektor Stefan Weigele darüber, dass fast 95 Prozent der Kressbronner Schulabgänger die Schule mit einem mittleren Bildungsabschluss verlassen. Angetan zeigte sich der Landtagsabgeordnete über den Erfolg der beiden Schüler der zehnten Klasse des Bildungszentrums, Georgi Parkov und Noah Lindner, die auf der Erfindermesse in Nürnberg (die SZ berichtete) mit ihrer App „Smarte Laterne“ eine Silbermedaille gewonnen haben und ihr Modell dem Abgeordneten präsentierten.