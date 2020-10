Massagen, Stimmtraining oder Sprachkurs

Der Koch eines inzwischen geschlossenen Restaurants im badischen Teil des Landkreises Sigmaringen wehrt sich weiter gegen sein Urteil, das zuerst das Sigmaringer Amtsgericht im Januar gesprochen hatte.

Demnach soll er wiederholt „vorsätzlich nicht zum Verzehr geeignete Lebensmittel“ in den Verkehr gebracht haben. Unter anderem wurde ihm zur Last gelegt, dass das Sigmaringer Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in dessen Küche verdorbenes Lammfleisch, Schweinefilet, Artischockenherzen, gekochten Reis und eine Eistruhe gefunden ...