Maschinenbau und Kanalsysteme: Streicher liefert ab

Beachtlicher Anklang: 27 Firmen folgten vor Kurzem dem Ruf des Familienunternehmens Streicher, das erstmals in Eigenregie zu einer Anwendertagung eingeladen hat. Mehr als 80 Mitarbeiter ließen sich auf dem Firmengelände in der Argenstraße in Kressbronn von den Brüdern Josef und Michael Streicher das Neueste aus den Bereichen Maschinenbau und Kanalsysteme berichten – und legten selbst Hand an. Auf dem Programm der Veranstaltung standen unter anderem Service- und Reparaturtrainings einschließlich Fräsübungen.

Michael Streicher, der mit seinem Bruder Josef das 50 Mitarbeiter starke Unternehmen führt, zeigte sich begeistert von der Resonanz. Er hob hervor, dass die Firma nach der Reorganisation des Vertriebs am 1. Januar 2018 das Ohr noch näher am Kunden habe und der Service verbessert worden sei. Bis Ende 2017 vertrat eine Schweizer Firma die Streicher-Produkte exklusiv weltweit. Reparaturen und Service wurden schon immer in Kressbronn erledigt. Seit vergangenem Jahr steht die Firma Streicher im direkten Kontakt mit ihren Kunden und kann nach der Reorganisation als Hersteller und Entwickler individuell auf Kundenwünsche eingehen und sie umsetzen.

Unternehmen fährt zweigleisig

Die 1935 gegründete Johann Streicher KG ging 1988 in die heutige Streicher Maschinenbau GmbH über. Auf diesem Sektor ist die Firma Hersteller von Gewindebohrmaschinen für die Befestigungsteileindustrie. Bis heute konnten knapp 2000 Maschinen in mehr als 70 Länder ausgeliefert werden. Mit seiner fast 60-jährigen Erfahrung hat sich das Unternehmen, das in dritter Generation in Kressbronn beheimatet ist, „als krisensicher erwiesen und das permanente Auf und Ab in der Wirtschaft bewältigt“, betonte Michael Streicher.

Der Chef lobte „die qualifizierten und motivierten Mitarbeiter als Basis des Firmenerfolgs“ und erinnerte daran, nicht nur bei Produkten und Maschinen aufgerüstet zu haben, sondern auch beim Personal. Verbessert wurde der Service: Wer innerhalb Deutschlands heute bestelle, werde innerhalb von 24 Stunden beliefert. International sind es Michael Streicher zufolge 48 Stunden.

Die 2008 gegründete Streicher Kanalsysteme GmbH stellt hochwertige Fräsroboter für Kanalsanierungen her. Die Produktpalette umfasst Fräsroboter mit hydraulischem, elektrischem und pneumatischem Antrieb sowie UV-Aushärteanlagen. Mit diesen Produkten gelingt es den Kunden von Streicher, wirtschaftlich und mit hoher Produktivität zu arbeiten, versicherte Michael Streicher. Alle Produkte beider Sparten werden bei und von Streicher in Kressbronn entwickelt, konstruiert, gefertigt und montiert. Der Gesamtumsatz lag zuletzt bei 7,5 Millionen Euro.

Technik macht’s möglich

Bei der Anwendertagung präsentierten sich beide Unternehmensbereiche. Erfahrung im Herstellen von Kanalsanierungsgeräten hat Streicher seit mehr als 30 Jahren. Damals reagierte die Firma auf das weltweit steigende Bewusstsein für die Umwelt und das Schonen natürlicher Ressourcen wie das Wasser, wodurch auch die technischen Möglichkeiten der Kanalsanierung in den Fokus rückten. Mit Erfolg: Auf diesen Schwerpunkt zu setzen, sollte sich für das Familienunternehmen als richtig erweisen.