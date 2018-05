Marvin Suckut moderiert Poetry Slam

Es wird wieder geslammt in Kressbronn: Das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing der Gemeinde . konnte den bekannten Poetry-Slammer Marvin Suckut aus Konstanz für die Moderation des nächsten Poetry Slams am Samstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr im Rathaus-Foyer gewinnen, wie die Gemeinde mitteilt.

Poetry Slam ist die aktive Seite der Poesie: Eine lebendige Literaturshow mit wenigen Regeln: Sechs Minuten Redezeit, eigene Texte, außer Manuskript keine Hilfsmittel. Ansonsten ist erlaubt, was gefällt. Das Publikum klatscht, johlt oder buht – und bestimmt den Star des Abends.

Marvin Suckut wurde 1989 in Stuttgart geboren. Seine Karriere als Autor begann 2009 in Stuttgart bei den baden-württembergischen U20-Meisterschaften im Poetry Slam, welche er gewann. Seit 2010 lebt er in Konstanz, von wo aus er eigene Literaturveranstaltungen rund um den Bodensee organisiert und moderiert.