Marcus Rasen plaudert aus dem Reise-Nähkästchen

Er hat es wieder getan: Der Kressbronner und Abenteurer Marcus Rasen ist erneut auf Reisen gewesen. Wer ihn kennt, weiß, dass der Physiotherapeut nicht die Pauschalreise nach Mallorca bevorzugt, sondern Touren an den Südpol oder in die Wüste Gobi auf seinem Programm stehen. Anfang des Jahres hat er seine Zelte in der Wüste Dasht-e Lut im Süden Irans an der Grenze zu Afghanistan aufgeschlagen. In einem Vortrag am Dienstag, 22. Februar, berichtet er um 19.30 Uhr in der Aula der Nonnenbachschule über seine Erlebnisse.

Seit 34 Jahren bereist Marcus Rasen die Welt – und da haben es ihm besonders die Wüsten angetan. Ob kalt oder warm – egal. „Schon in meiner Kindheit haben mich Wüsten fasziniert. Ich hab total gerne im Sandkasten gespielt“, sagt der Kressbronner und schmunzelt. Kaum hatte er sein erstes Motorrad und ein bisschen Geld, ging es 1983 nach Algerien, es folgten Ägypten/Sinai und Nord-West-Afrika. Mit dem Geländewagen bereiste er den Niger, fuhr durch die Weiße Wüste in Ägypten und stieg 2006 schließlich aufs Kamel um – quer durch Libyen. Ab 2011 war’s erstmal vorbei mit der Hitze: Als Vorbereitung zu der wohl anstrengendsten Reise – zu Fuß zum Südpol im Jahr 2013 – unternahm er eine Ski-Expedition durch die Hardangervidda in Norwegen.

Nun war er wieder unterwegs – in der Wüste Dasht-e Lut im Süden Irans. „Kein Leben ist in dieser unwirklichen Wüsten-Landschaft möglich, kein Tier, keine Pflanze findet dort ihren Lebensraum. Die extreme Hitze und das hochgradig salzhaltige Grundwasser gibt keine Grundlage für eine Existenz. Deswegen heißt diese Wüste übersetzt ,Plateau der Leere’“, berichtet Marcus Rasen. Dass er dabei übers ganze Gesicht strahlt, ist selbstverständlich – schließlich liebt er Extremreisen.

Rasen startete die Expedition mit Freunden und einem iranischen Team, ausgestattet mit Versorgungsgeländewagen. Zuerst durchquerten sie zu Fuß mächtige Dünengürtel von bis zu 400 Meter Höhe. „Diese waren geprägt durch ungewöhnlichen weichen Sand, der alle Kräfte aufs Äußerste strapazierte“, blickt Marcus Rasen zurück.

Nach den Megadünen folgte eine Fahrt zum „Auge der Lut“, ein vom Weltraum aus zu erkennendes Merkmal dieser Wüste, im vergangenen Jahr von der NASA als heißester Punkt der Erde gemessen. „Es sieht dort aus wie auf dem Mars. Diese fremdartige und mystische Landschaft vermittelt den Eindruck, auf einem anderen Planeten zu sein“, so der Kressbronner.

Weltweit einmalige Erscheinung

Anschließend ging es quer durch die „Kaluts“, einem gigantischen Sandsteinlabyrinth mit Gesteinsformationen, die wie Pilze aus dem Sand ragen. Von oben betrachtet habe man den Eindruck, auf archäologische Ausgrabungen zu blicken, schildert Rasen. Je tiefer man vorgedrungen sei, desto beeindruckender hätten sich die Gebilde gestaltet und das Staunen sei von Fantasien über Städte, Paläste, Burgen und Schiffsflotten immer größer geworden. Mächtige Lehmformationen bildeten Täler, die sich parallel verlaufend kilometerlang hinzögen. „Sie wirken fast surreal. Die weltweit einmalige Naturerscheinung wird durch einen unterirdischen, salzhaltigen Fluss feucht gehalten. Dieses Gebiet wurde kürzlich wegen seiner Einzigartigkeit auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen“, weiß Rasen.

Mit zahlreichen Fotos und Erzählungen über freundliche Menschen, spannende Entdeckungen und außergewöhnliche Funde in diesem interessanten Land wird der Kressbronner an diesem Abend über seine ungewöhnliche Reise berichten.