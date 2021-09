Mann belästigt Jugendliche sexuell

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist eine Jugendliche auf einen Mann aufmerksam geworden, der zunächst nackt an ihr vorbeiging und sich dann hinter einen Baum stellte, wo er an seinem erigierten Glied manipulierte. Das teilt die Polizei mit. Hierbei schaute er die Jugendliche direkt an. Der Mann war etwa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hatte graue, kurze, glatte Haare, helle Augen, weder Bart, Brille oder Tattoos und trug zuvor eine schwarze Badehose.

Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Langenargen unter Telefon 07543 / 931 60 in Verbindung zu setzen.