„Mal zusammen“: Ausstellung läuft noch bis Sonntag

Die Gemeinschaftsausstellung „Mal zusammen“ geht zu Ende. Am Samstag und Sonntag kann die Ausstellung in der Lände letztmals besucht werden. Laut Veranstalter stießen die Werke von Hagen Binder, Sigrid Lauterbach, Evelyn Marschall-Gebhard, Margrit Otten, Ingrid Ruchti, Brigitte Schaider, Gerhard Schaugg, Lui Schaugg, Susan Stadler, Kees Tillema und Albert Zapf auf große Resonanz in der Gemeinde.

Ein schönes Mosaik unterschiedlichster künstlerischer Ansätze überrascht die Besucher, denn jeder der Kunstschaffenden hat eine ganz persönliche Blickrichtung, eine ganz eigene Wahrnehmung und eine ganz eigene Gangart im Umgang mit Farbe, Material und Technik, schreibt der Veranstalter. Auswärtige Ausstellungsbesucher gaben gar ihrer Verwunderung Ausdruck, so viel kreatives Potential in einer Gemeinde vorzufinden.