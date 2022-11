„Mach mit“: Gemeinde plant nach Umfrage neue Parkbänke an fünf Standorten

Im Frühjahr hatte die Gemeinde Kressbronn über das Tool „Mach mit“ eine Umfrage unter anderem über fehlende Parkbänke auf dem Gemeindegebiet online gestellt. Laut Pressemitteilung konnten Interessierte auf einer Karte Standorte markieren, an welchen ihrer Meinung nach Bänke fehlen. An folgenden fünf Standorten rüstet die Gemeinde jetzt nach: Seepark (im Schatten), hinter der Bücherei, Skate-Anlage, Spielplatz am Rathaus, Kreuzung Hasenweide in Retterschen.

Der Gemeinde sei es wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sowie auch die Gäste wohlfühlen und sich gerne in der Gemeinde aufhalten. Für das Wohlbefinden sind genügend Parkbänke am richtigen Platz wichtig, heißt es in der Mitteilung Insgesamt seien 64 Vorschläge gemacht worden. In der Folge sei geprüft worden, wo bereits Bänke stehen, ob die Standortvorschläge eventuell auf Privatgrund liegen und wo die Aufstellung einer Parkbank sinnvoll ist. Eine Tabelle über alle eingereichten Vorschläge sowie die Auswertung sind auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

„Ich freue mich, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger Gedanken gemacht haben, wo Parkbänke fehlen und sich an der Umfrage beteiligt haben. Schließlich wissen die Menschen, die hier leben oder auch Urlaub machen am besten, wo sie gerne auf einer Bank eine Pause machen möchten“, kommentiert Bürgermeister Daniel Enzensperger die Umfrageergebnisse und teilt mit, dass die Gemeinde mit der Umsetzung der Maßnahme im kommenden Frühjahr beginnt.