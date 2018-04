Maîche-Medaillen für herausragendes Engagement

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen Maîche und Kressbronn (die SZ berichtete) sind besonders engagierten Bürger die Medaille der Gemeinde Maîche feierlich überreicht worden, wie die Gemeindeverwaltung Kressbronn in einer Pressemitteilung schreibt. Aus Kressbronn wurden Karin Tillema, Hildegard Stengel und Stefan Weigele für ihr Wirken geehrt.

Bürgermeister Daniel Enzensperger nahm die Medaille für Hildegard Stengel entgegen. „Sie hatten sich früh von den Ideen Alain Menigozs anstecken lassen, über den eigenen Tellerrand hinwegzuschauen, um in einem Land der Dritten Welt nachhaltige Hilfe zu leisten“, hieß es in der Laudatio. Die Rede ist von Ondougou im malischen Dogonland, Partnerstadt von Maîche, wo zahlreiche Projekte realisiert wurden. Ausgehend von der Partnerschaft mit Maîche unterstützt die Parkschule seit Beginn der Partnerschaft Maîche-Ondogou 1989 die Kantine der Ecole Fondamentale in Ondogou. Erlöse von Weihnachtsmarkt, Rose-Day, Adventmusik und vielen Unternehmungen einzelner Klassen werden dorthin gespendet. Sogar ein Brunnen wurde von einer 8. Klasse durch Spenden finanziert. Stefan Weigele hat mit seinen Schülern zahlreiche Dinge hergestellt, die zum Wohle der Essensausgabe in Ondogou verkauft werden konnten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Delegationen nach Ondougou, an denen Karin Tillema und Hildegard Stengel mehrfach teilgenommen haben, leiteten eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen Ondogou – Maîche – Kressbronn ein. Karin Tillema dokumentierte die Fahrten bereits in einer interessanten Fotoausstellung im Kressbronner Rathaus. Die vielfältigen schulischen Aktionen von Hildegard Stengel und Stefan Weigele mit den Schülern seien ein Beweis dafür, was man gemeinsam ermöglichen könne. Leider ist aufgrund der Unruhen in Mali momentan kein persönlicher Austausch möglich, da eine Fahrt dorthin zu gefährlich wäre.

Auch für das herausragende Engagement für die Partnerschaft zwischen Maîche und Kressbronn wurden die drei Kressbronner geehrt. „Nur durch Menschen, die die Freundschaft pflegen und sich persönlich einbringen, wird die Partnerschaft zwischen unserer beiden Gemeinden belebt und intensiviert“, bedankte sich Bürgermeister Daniel Enzensperger für ihr Engagement.