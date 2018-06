Müncher Stadtpfarrer liest in Kressbronn

Zur Lesung „Himmel, Herrgott, Sakrament: Auftreten statt austreten“ von und mit dem Münchner Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler lädt die katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Seegemeinden in Kooperation mit dem Kressbronner Amt für Tourismus, Kultur und Marketing am Dienstag, 7. August, um 19.30 Uhr in die Festhalle ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

„Auftreten statt austreten“ - lautet der Appell des bayerischen Theologen. In einer Zeit, in der so viele Menschen wie nie die katholische Kirche verlassen, gelingt es dem bundesweit bekannten Münchner Stadtpfarrer, dass seine Gemeinde wächst und sich für den Gottesdienst begeistert. Sein Rezept heißt Klartext. Er gilt durch seine unkonventionelle Seelsorge und medienwirksame Aktionen als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Bayern.