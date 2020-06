Zwei Männer haben am Freitag kurz nach 4 Uhr an einem Wohnhaus im Schulweg in Kressbronn mit einer zuvor abgerissenen Hausnummer eine Scheibe eingeworfen. Laut Polizeibericht flüchteten sie anschließend. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.