Männer greifen 22-Jährigen an

Ein 22-jähriger Fußgänger ist am Dienstag gegen 22 Uhr im Spitzgartenweg vermutlich bei einem Beziehungsstreit von zwei Männern beleidigt und angegriffen worden. Die beiden Täter, von denen das Opfer wohl einen kennt, packten ihn an den Armen und drückten ihn auf den Boden. Anschließend versetzten ihm beide mehrere Faustschläge auf den Rücken. Der Mann erlitt Abschürfungen an den Beinen und Armen. Die Angreifer fuhren anschließend mit zwei Autos vom Tatort davon. Die Ermittlungen dauern an, berichtet die Polizei.