Luca Schölderle holt Pokal nach Kressbronn

Vergangenes Wochenende ist in Kempten der 11. Internationale Cambomare Sprintpokal ausgetragen worden. Dabei gewann der Kressbronner Luca Schölderle in seiner Altersklasse.

Wie jedes Jahr ist der Wettkampf in Kempten einer der größten hier in der Region – gilt es doch, von 8.30 Uhr morgens bis gegen 17.30 Uhr abends rund 1800 Einzelstarts aller Wettkampfteilnehmer zu organisieren. Die vier Kressbronner Anna-Lisa Allgaier, Alicia Preisegger, Luca Schölderle und Simon Zeh starteten hier für den TSV Lindau. Erstmals auf einem so großen Wettkampf mit dabei war die junge Kressbronnerin Emilia Alle (Jahrgang 2006).

In absolut hervorragender Form zeigte sich Luca (Jahrgang 2001), der dieses Jahr die Sprintstrecken noch in der Jahrgangswertung schwimmen konnte. Bei sieben Starts landete er siebenmal oben auf dem Treppchen und holte somit ausschließlich Gold. Auf fünf Strecken konnte er sogar seine bisherigen Zeiten verbessern. Die Sprintpokalwertung 2001/2002 männlich gewann er überlegen und sicherte sich so den Pokal.

Anna-Lisa Allgaier (Jahrgang 2000) musste, genau wie die beiden anderen Kressbronner Teilnehmer, die Sprintstrecken schon in der offenen Wertung schwimmen. Sie schwamm auf den 100er Strecken jeweils knapp am Treppchen vorbei. Anna-Lisa gelang es, erstmals auf 100m Freistil unter die Marke von 1:10-Minuten zu schwimmen. Bei sechs Einzelstarts konnte sie fünfmal eine persönliche Bestzeit aufstellen.

Alicia Preisesser (1999) erzielte bei ihren fünf Starts ausschließlich persönliche Bestzeiten. Bei 100m Brust und 100m Freistil schwamm sie sich auf Platz fünf und sechs vor und wäre bei den 100m Lagen fast auf dem Treppchen gelandet.

Simon Zeh (2000) schwamm bei seinen sechs Starts ebenso stets persönliche Bestzeiten. Er landete dieses Jahr in einem starken Jahrgang und somit auf den 100er Strecken im Mittelfeld. Bei den Sprintstrecken hatte er sogar bis zu 30 Gegner durch die offene Wertung und konnte sich hier eher im hinteren Feld einordnen.

Auch Emilia Alle (2006) startete für den TSV-Lindau. In 25m Schmetterling konnte sie sich die Silbermedaille sichern, auf den Strecken 50m Brust und 25m Brust holte sie sich Bronze. Bei den 25m Rücken schwamm sie nur knapp am Stockerl vorbei und erzielte bei zwei der Strecken sogar persönliche Bestzeiten.