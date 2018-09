Literaturkreis spricht über Buch von Arno Geiger

Der Arbeitskreis Literatur der Kulturgemeinschaft Kressbronn trifft sich am Dienstag, 25. September, in der Lände. Ab 19.30 Uhr spricht die Gruppe über das Buch „Unter der Drachenwand“ von Arno Geiger.

Wie könnte es sich angefühlt haben, im fünften, sechsten Kriegsjahr zu leben? Das ist der Ausgangspunkt für den österreichischen Schriftsteller Arno Geiger, von dem aus er in seinem Buch in das Kriegsjahr 1944 und an den Mondsee im Salzkammergut führt. Dort nämlich lässt er in dem Roman „Unter der Drachenwand“ eine Reihe meist junger Leute das Kriegsende erwarten, abseits des „großen Krieges“. Im Mittelpunkt steht der kriegsmüde Veit Kolbe, der mit einer Verwundung zur Erholung an den Mondsee kommt. Geiger erzählt von Veits Alpträumen und der verstörenden Normalität im Dorf, vom Warten auf das Kriegsende.

Das Gespräch über diesen Roman, der übrigens für den Deutschen Buchpreis vorgeschlagen ist, wird Karl Alfred Schwaderer moderieren.