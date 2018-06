Literaturkreis legt einen erfolgreichen Start hin

„Wir sind überwältigt“ – mit diesen Worten hat Karl Alfred Schwaderer am Dienstagabend den neuen Arbeitskreis Literatur in der Kressbronner Lände eröffnet. Gekommen waren mehr als 20 Interessierte, sodass immer wieder Stühle nachgerückt und der Kreis vergrößert werden musste. Ins Leben gerufen haben das neue Angebot, bei dem es vor allem um den Austausch über Literatur gehen soll, Karl Alfred und Gudrun Schwaderer, Michael Schäke, Lorenz Göser und Karin Tillema.

„Wir sind alles Vielleser“, erläutert Gudrun Schwaderer den Hintergrund der Idee, den Arbeitskreis Literatur wiederzubeleben. Denn bereits vor rund zehn Jahren hatte Lorenz Göser einen solchen Kreis gegründet, der jedoch mangels Interesse wieder eingeschlafen war. Was in Kressbronn fehle, sei eine Möglichkeit des Austausches, schließlich sei man nach einem Buch „erfüllt mit Emotionen und Gedanken“, so Schwaderer, während die anderen zustimmend nicken. Doch auch für Lesetipps und -anregungen soll der Arbeitskreis stehen, wenn es nach den Initiatoren geht.

Bereits beim ersten Treffen am Dienstagabend hatten die Teilnehmer die Qual der Wahl – insgesamt zwölf Bücher wurden im Schnelldurchlauf von Michael Schäke, Karl Alfred Schwaderer und Lorenz Göser vorgestellt, allesamt eine bunte Mischung. So vielfältig und unterschiedlich, wie die Lieblingsbücher der Initiatoren. Während Karin Tillema gern Biografien liest, mag Michael Tschäke beispielsweise Homer: „Der hat mich zu Schulzeiten mit seiner sprachlichen Ausdrucksweise beeindruckt.“

Überhaupt spielt die sprachliche Komponente bei allen eine wichtige Rolle, ist sie es doch, die an ein Buch fesselt oder nicht. Doch niemand aus dem Kreis ist auf eine Gattung festgelegt, jeder ist dankbar für neue Tipps. „Wir sind, auch was die Gestaltung der Treffen angeht, total offen, das wird getragen von den Teilnehmern“, macht Michael Schäke deutlich. Dazu gehört auch, nicht immer einer Meinung über ein Buch zu sein – so wie am Dienstag, als als erstes Werk „Das Mädchen mit dem Fingerhut“ von Michael Köhlmeier besprochen wurde.

Für den Anfang gibt es paar kleine Rahmenbedingungen: „Wir wollen uns zunächst nur auf Belletristik beschränken und keine Wälzer diskutieren“, so Karl Alfred Schwaderer mit Blick auf die maximale Seitenanzahl der Werke von 250. Auch die typische Bestsellerliteratur soll nicht zur Sprache kommen und „die ausgetretenden Pfade der Krimis verlassen werden“, ergänzt Gudrun Teumer-Schwaderer.

Für das nächste Treffen am 22. März haben sich die Teilnehmer nun für „Statt etwas oder Der letzte Rank“ von Martin Walser entschieden – das heißt, bis dahin liest jeder das Buch und bringt seine Ideen und Gedanken zum nächsten Literaturkreistreffen mit.

„Wir haben Ideen, die die nächsten zwei Jahre füllen könnten“, sagt Gudrun Teumer-Schwaderer und lacht. Dazu gehört beispielsweise auch, gemeinsam mit dem Kulturbüro eine Lesung oder mal eine Exkursion zu einer Veranstaltung in Friedrichshafen zu organisieren.

Die Treffen des Arbeitskreises Literatur sollen ein mal im Monat stattfinden. Das nächste Treffen ist für Mittwoch, 22. März, geplant. Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest, werden jedoch rechtzeitig bekannt gegeben.