Lilly-Olivia Scholl neu im Kressbronner Gemeinderat

In der Gemeinderatssitzung am 21. Juli ist Gemeinderätin Britta Wagner (SPD) auf ihren Antrag hin von den Pflichten eines Gemeinderates entbunden worden. In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat festgestellt, dass Lilly-Olivia Scholl auf der Liste des Wahlvorschlags der SPD in den Gemeinderat nachrückt. In der letzten Sitzung des Gemeinderates wurde Lilly-Olivia Scholl nun als Gemeinderätin verpflichtet. Bürgermeister Daniel Enzensperger begrüßte sie als neues Mitglied im Gemeinderat und bedankte sich für ihre Bereitschaft, das politische Amt zu übernehmen.

Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat einstimmig die Neubesetzung der Ausschüsse. Gemeinderätin Lilly-Olivia Scholl ist künftig Mitglied im GVV Eriskirch-Kressbronn-Langenargen, Zweckverband Abwasserreinigung Kressbronn-Langenargen und im Beirat für Bürgerbeteiligung. Stellvertretendes Mitglied ist sie im Ausschuss für Verwaltung und Wirtschaft, Ausschuss für Umwelt und Technik und im Tourismusbeirat.