Liederkranz weiß: „Singa macht schee“

Der Liederkranz Kressbronn 1876 hat am Sonntag ein Chorkonzert in der Lände veranstaltet. Es war ein voller Erfolg für die Sänger des Männerchors, wie der Liederkranz mitteilt.

Die Sänger wurden schon beim Einzug in den voll besetzten Saal vom Publikum mit dem bekannten Volkslied „Im schönsten Wiesengrunde“ begrüßt, begleitet mit Gitarre und Zither. Auf diese originelle Begrüßung antworteten die Sänger mit dem schwungvollen Lied „Seid gegrüßt Ihr lieben Gäste“. Neben fröhlichen Weinliedern wurden in der Folge auch Lieder mit nachdenklichem Inhalt vorgetragen. Die Aufforderung des Dirigenten Anton Roth, beim Refrain mitzusingen, wurde spontan vom Publikum aufgenommen. So kamen die Lieder „Mit Musik geht alles besser“, „In der kleinen Kneipe“ und „Unterm Dach, juchhe“ beim Publikum gut an und der Kriminaltango sorgte für eine kleine Überraschung.

Mit dem neuen Erkennungslied „Mir sind die Männer aus Kressbronn juchhe, mir duan gern singa, weil singa macht schee“ und mit dem Kressbronner Sängerspruch wurde der Chorbeitrag beendet. Anschließend wurden noch mit dem begeisterten Publikum bekannte Volkslieder gesungen.

Chorleiter Anton Roth hatte an diesem Tag Geburtstag und bekam neben einem schönen Blumenstrauß ein Geburtstagsständchen und großen Applaus.

Der Liederkranz bereitet sich nun auf die Mitgestaltung der heiligen Messe am Volkstrauertag in der katholischen Kirche in Kressbronn vor.